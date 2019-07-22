В Иране заявили о задержании 17 шпионов ЦРУ

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер.

Министерство информации Ирана объявило, что задержало 17 человек, работавших на ЦРУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По информации генерального директора ведомства по делам борьбы со шпионажем, некоторые из них приговорены к смертной казни.

Ранее в июне секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что иранская разведка раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем Вашингтона.

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между странами нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома.

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