В Иране заявили о задержании 17 шпионов ЦРУ
Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер.
Фото : The Insider22 июля 2019, 14:56
Министерство информации Ирана объявило, что задержало 17 человек, работавших на ЦРУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
По информации генерального директора ведомства по делам борьбы со шпионажем, некоторые из них приговорены к смертной казни.
Ранее в июне секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что иранская разведка раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем Вашингтона.
Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между странами нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4978642-8c0693152e1d832cff819d7259de6ffb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...