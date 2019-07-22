Новые пути для реализации открытого неба обсудили в столице

Форум еще раз выявил необходимость проведения открытого диалога между заинтересованными сторонами авиаиндустрии.

Форум авиалиний и аэропортов Routes Silk Road 2019 дал еще один толчок развитию гражданской авиации и либерализации политики открытого неба, передает Zakon.kz.

Более 250 представителей авиаиндустрии – авиакомпании, аэропорты, эксперты и консультанты, собрались на ежегодный Международный Форум авиалиний и аэропортов Routes Silk Road 2019, который состоялся с 15 по 17 июля в столице РК. Такое масштабное мероприятия прошло впервые в Центральной Азии.

В ходе форума проведено более 400 встреч авиалиний и аэропортов по налаживанию маршрутных сетей.

Сейчас существуют барьеры в части ценообразования топлива и услуг аэропортов, а также ограничений для открытия новых направлений и увеличения частоты маршрутов препятствуют развитию и получению максимальных выгод от сферы авиаиндустрии.

Проведение Форума стало одним из этапов по развитию гражданской авиации и либерализации политики открытого неба, так как продемонстрировало необходимость вовлечения всех структур для успешной реализации данных инициатив.

Также было подписано трехстороннее соглашение об открытии новых авиамаршрутов.

Участники отметили, что частичное послабление законодательных ограничений во время ЭКСПО 2017 повысило интерес со стороны международных авиалиний в открытии прямых авиасообщений. Учитывая важность сферы туризма и реализуемую государством политику, была отмечена необходимость более значительного вовлечение в общий процесс развития сферы гражданской авиации.

Также, учитывая важность сферы туризма и реализуемую государством политику в отношении данного сектора, необходимо более значительное вовлечение в общий процесс развития сферы гражданской авиации.

Форум еще раз выявил необходимость проведения открытого диалога между заинтересованными сторонами авиаиндустрии, а также указал, что без соответствующих мер в части либерализации политики открытого неба, достижение результатов развития может быть отсрочено на неопределенный период.

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