Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

Так, в Петропавловске ожидается гроза, туман, шквал, град.

В трех областях Казахстана 23 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в Атырауской области ночью 23 июля местами ожидается гроза.

В Атырау ночью ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный днем 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.

В Костанае днем 23 июля ожидаются гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с

В Петропавловске ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

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