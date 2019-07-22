Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

Так, в Петропавловске ожидается гроза, туман, шквал, град.

Фото : youtube.com22 июля 2019, 15:15

В трех областях Казахстана 23 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в Атырауской области ночью 23 июля местами ожидается гроза.

В Атырау ночью ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный днем 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.

В Костанае днем 23 июля ожидаются гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с

В Петропавловске ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты