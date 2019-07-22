Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
Так, в Петропавловске ожидается гроза, туман, шквал, град.
В трех областях Казахстана 23 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, в Атырауской области ночью 23 июля местами ожидается гроза.
В Атырау ночью ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%
В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный днем 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.
В Костанае днем 23 июля ожидаются гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%
В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с
В Петропавловске ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.
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