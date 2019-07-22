Кто прошел в Верховную раду Украины

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися, передает РБК.

- Добро пожаловать в новую реальность: парламентские выборы состоялись, — сказала она.

При этом Слипачук добавила, что обстоятельств и событий, которые могли бы поставить под сомнение итоги выборов, нет.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. После обработки 50,01% протоколов лидирует партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа". По партийным спискам она получает 42,45% голосов избирателей. За ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,88%, на третьем месте расположилась партия "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко — 8,64%. Помимо этого в Верховную раду проходят партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,01%) и партия "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука (6,38%).

По данным ЦИК, к настоящему моменту партия Владимира Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Таким образом, "Слуга народа" может сформировать однопартийное большинство и впервые в истории Украины единолично создать правительство. Для этого партия Зеленского должна получить более 226 мест.

При этом по результатам голосования на зарубежных участках партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла партию Владимира Зеленского "Слуга народа". "Европейская солидарность" набрала 29,55%, "Слуга народа" — 28,13%.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

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