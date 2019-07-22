Назначен новый замначальника ДП Костанайской области

Им стал полковник Дюсембай Байбусунов.

Приказом Министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Дюсембай Байбусунов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Дюсембай Ахметович в правоохранительных органах работает с 1996 года. Уроженец Карасуского района Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по специальности юриспруденция.

Начинал служебную деятельность оперуполномоченным.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Тельманского отдела полиции УВД Бухар-Жырауского района, начальником Кировского отдела полиции УВД Октябрьского района, начальником ОВД г.Шахтинск ДВД Карагандинской области.

До назначения на должность заместителя начальника ДП Костанайской области занимал должность начальника УП г.Темиртау ДП Карагандинской области.

Полковник полиции будет курировать вопросы тылового и финансового обеспечения ДП Костанайской области.

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