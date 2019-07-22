Как пассажирка улетела в Урджар вместо Ушарала

К сотрудникам авиакомпании будут применены административные меры наказания.

Пассажирку с ограниченными возможностями по ошибке посадили на рейс до Урджара вместо Ушарала, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Южное небо".

Инцидент произошел второго июля, однако известно о нем стало только сейчас. На рейс казахстанку сопровождали сотрудники международного аэропорта в столице.

- В связи с тем, что стоянки самолетов, вылетающих в города Ушарал и Урджар, находятся в непосредственной близости друг от друга, сотрудник службы аэропорта перепутал стоянку и сопроводил пассажирку на рейс, следующий в город Урджар, - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что к сотрудникам авиакомпании, принявшим пассажирку, будут применены административные меры наказания.

- По прибытию в город Урджар пассажирке был обеспечен трансфер в сопровождении медика до города Ушарал. "Южное небо" приносит извинения госпоже Сабырбаевой за причиненные неудобства, - подчеркнули в авиакомпании.

Ушарал - районный центр Алакольского района Алматинской области. Урджар — административный центр Урджарского района и Урджарского сельского округа Восточно-Казахстанской области. Расстояние между населенными пунктами – порядка 200 километров.

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