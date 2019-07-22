Главного тренера "Кайрата" ограбили в Бразилии

Пауло Рикардо Кака проводил отпуск на родине.

Во время отпуска с бразильским тренером Пауло Рикардо Кака, возглавляющим алматинский "Кайрат" и национальную сборную Казахстана по футзалу, произошел инцидент, сообщают Vesti.kz





Инцидент произошел рядом с бразильским городом Масейо, на одном из пляжей. Кака с супругой оставили в машине ценные вещи и документы, злоумышленник разбил стекло и скрылся с места преступления. Супруга тренера Светлана, в одной из социальных сетей сообщила, что документы на следующий день вернули.

Отметим, что Кака родом из города Аракажу, где и проводил значительную часть отпуска. Уже через неделю АФК "Кайрат" начнет первые сборы в сезоне 2019/2020 по руководством бразильского специалиста.

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