Учеба и отдых: какие условия создают для детей в Алматы

Отдых 1250 детей запланирован на август. На эти цели в выделено из местного бюджета 232,4 млн тенге.

В акимате Алматы подвели небольшой итог по досугу и подготовке к учебному году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Отдых

С 1 июня по 20 июля из 4 150 детей из социально незащищенных семей в загородных оздоровительных лагерях "Спутник", "Тау Жанашар", "Берікқара", "Бастау" отдохнули 2900 детей. Отдых 1250 детей запланирован на август. На эти цели в выделено из местного бюджета 232,4 млн тенге.

С 1 июня по 10 июля в 204 школах функционировали пришкольные оздоровительные лагеря для учащихся 1-4 классов с охватом 46 847 детей и языковые лагеря для учащихся 5-8 классов с охватом 38 662 учащихся.

Дополнительно за счет средств родителей в 21 загородном лагере оздоровлением и отдыхом охвачены 28, 2 тыс. детей.

На базе Дворца школьников с 4 июня по 10 июля работал "IT-лагерь".

В рамках реализации программы развития школьного туризма "Познай свою землю" 100 детей из малообеспеченных и многодетных семей Наурызбайского и Алатауского районов с 14 июля по 25 июля посещают исторические места Туркестанской области. Для организации этой работы из местного бюджета выделено 12 млн тенге.

Учеба

В городе Алматы функционируют 185 государственных детских садов и 204 государственных школ.

По дошкольному обучению и воспитанию

Сейсмоусиление с капитальным ремонтом продолжается в 2-х детских садах (№№22, 36). На эти цели из республиканского бюджета выделено 793,4 млн тенге.

Текущий ремонт проведен в 160 детских садах на сумму 443,7 млн тенге. Все ремонтные работы завершены.

По среднему образованию

Ожидаемый контингент учащихся 1-11 классов на 1 сентября свыше 258 тыс.

По прогнозным данным контингент первоклассников составит около 32 тыс. учащихся (в 2018 году – 29,3 тыс.).

Сейсмоусиление с капитальным ремонтом продолжается в 9 школах (№№14, 114, 18, 25, 153, 125, 40, 143, 49). На эти цели из республиканского бюджета выделено 9,8 млрд.тенге. Издан приказ УО о дислокации учащихся данных школ, ремонтные работы не повлияют на организацию учебно-воспитательного процесса. Согласно договора завершение ремонтных работ – октябрь-декабрь т.г.

Текущий ремонт запланирован в 175 школах. На эти цели из местного бюджета выделено 619,6 млн тенге. Текущий ремонт в 170 школах завершен, в 5-ти продолжается, завершение – 1 августа т.г.

Школьная форма и учебники

Акиматом г.Алматы осуществляется поддержка алматинских отечественных товаропроизводителей школьной формы. Так, ежегодно выделяются торговые места в Торговых центрах на безвозмездной основе. В каждом районе города для удобства родителям и детям в приобретении школьной формы изготавливаются плакаты, транслируется реклама в СМИ, на телевидении.

Основными поставщиками школьной формы являются отечественные производители ТОО "Казлегпром-Алматы", Академия моды "Сымбат", ТОО "Ангельхер", ТОО "Glazman" и др. Управлением предпринимательства и инвестиций будут предоставлены площади для реализации школьной формы в крупных торговых центрах.

Из местного бюджета выделены средства в сумме 250,1 млн.тенге для обеспечения школьной формы всех учащихся из малообеспеченных и многодетных семей (15 390 учащихся 2-11 классов).

Для закупа учебников и учебно-методических комплексов на 2019-2020 учебный год для 4, 9, 10 классов из местного бюджета выделено 2,6 млрд. тенге.

По состоянию на 20 июля т.г. заключены договора с 15 издательствами .

Дополнительная потребность на приобретение учебников составляет 1,1 млрд. тенге.

Общий объем составляет 3, 7 млрд. тенге, включая расходы на транспортировку.

Согласно договорам учебники будут доставлены в организации образования до 25 августа 2019 года.

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