Курс доллара немного снизился
Средневзвешенный курс доллара составил 384,52 тенге.
Фото : korrnews.ru22 июля 2019, 16:13
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 384,52 тенге (-0,37 тенге)за доллар.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,1106 тенге, объем торгов 13 миллионов рублей.
В обменниках курс доллара - 383,7-385,1 тенге, евро - 431,3-433,3 тенге, рос.рубля - 6,09-6,14 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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