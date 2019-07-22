III международный саммит ВИЭ состоится в рамках форума Kazakhstan Energy Week

В рамках Саммита состоится специальная презентация стартап-проектов в сфере ВИЭ потенциальным инвесторам.

25 сентября 2019 года в столице Казахстана пройдет III Саммит по возобновляемым источникам энергии (Renewable Energy Summit 2019) – международная индустриальная площадка, в работе которой примут участие более 300 делегатов и спикеров из разных стран мира.

Цель Саммита – обсуждение "за" и "против" использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение "зеленого" будущего нашей страны и всего мирового сообщества.

Проект также решает стратегическую задачу привлечения в Казахстан международных разработчиков, инвесторов и поставщиков технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а также ведущих специалистов со всего мира для общения и обмена опытом.

Организатором Саммита выступает Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана - некоммерческая организация, объединяющая компании, заинтересованные в развитии "зеленой" экономики. Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы является соорганизатором Саммита.

Мероприятие состоится в рамках проекта Kazakhstan Energy Week 2019 (KEW-2019), реализацию которого осуществляет Ассоциация KAZENERGY при поддержке Правительства Республики Казахстан.

В числе спикеров Саммита ожидаются следующие эксперты:

§ Рае Квон Чунг, Лауреат Нобелевской премии мира; член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия"

§ Аркадий Дворкович, Председатель Фонда "Сколково", президент ФИДЕ, экс-заместитель председателя правительства РФ

§ Болат Акчулаков, Генеральный Директор Ассоциации KAZENERGY

§ Руслана Лыжичко, Народная артистка Украины, Посол чистой энергии, Победительница Евровидения 2004, экс-депутат Рады Украины

§ Владимир Школьник, Экс-министр энергетики, индустрии и торговли, глава НАК "КазАтомПром", Внештатный советник Президента Республики Казахстан

§ Альберт Рау, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан

§ Дармен Садвакасов, Управляющий партнер "Dasco Consulting Group"

§ Армен Арзуманян, Руководитель региональной программы USAID "Энергия будущего"

§ Рамазан Жампиисов, Директор департамента устойчивого развития ПРООН

§ Айдар Казыбаев, Управляющий директор Администрации "МФЦА"

§ Марлен Избасханов, Генеральный директор ТОО "Первая ветровая электрическая станция"

§ Жомарт Моминбаев, Партнёр ТОО "Современные Инновационные Технологии"

§ Руслан Жемков, Управляющий директор АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"

§ Евгений Вагарин, Генеральный директор и основатель Rodina AG, разработчик и владелец Солнечной Чернобыльской АЭС

§ Арман Кашкинбеков, Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана

Участники обсудят ряд стратегически важных и актуальных вопросов развития возобновляемой энергетики в Казахстане и мире, в числе которых следующие темы:

§ Будущее возобновляемой энергетики: глобальные тенденции и казахстанский опыт

§ "Зеленые" финансы и "зеленая" экономика: какие финансовые инструменты и инвестиционные возможности развития ВИЭ существуют в Казахстане

§ Аукционные торги по проектам ВИЭ: результаты и перспективы

§ Best Cases: рейтинг наиболее успешных проектов в области ВИЭ в Казахстане

Также в рамках Саммита состоится специальная презентация стартап-проектов в сфере ВИЭ потенциальным инвесторам. В настоящее момент проходит сбор заявок участников, после чего Оргкомитетом будет составлен перечень наиболее перспективных участников, которые смогут представить собственные разработки в рамках мероприятия. Срок подачи заявок на участие в данной секции – до 1 августа.

Программа мероприятия в настоящий момент дополняется и будет представлена в ближайшее время.

Регистрация на участие в Саммите ВИЭ осуществляется на официальном сайте мероприятия.

Детали и подробности участия в форуме Kazakhstan Energy Week 2019 также доступны на его официальном сайте.

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