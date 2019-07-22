III международный саммит ВИЭ состоится в рамках форума Kazakhstan Energy Week
В рамках Саммита состоится специальная презентация стартап-проектов в сфере ВИЭ потенциальным инвесторам.
25 сентября 2019 года в столице Казахстана пройдет III Саммит по возобновляемым источникам энергии (Renewable Energy Summit 2019) – международная индустриальная площадка, в работе которой примут участие более 300 делегатов и спикеров из разных стран мира.
Цель Саммита – обсуждение "за" и "против" использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение "зеленого" будущего нашей страны и всего мирового сообщества.
Проект также решает стратегическую задачу привлечения в Казахстан международных разработчиков, инвесторов и поставщиков технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а также ведущих специалистов со всего мира для общения и обмена опытом.
Организатором Саммита выступает Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана - некоммерческая организация, объединяющая компании, заинтересованные в развитии "зеленой" экономики. Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы является соорганизатором Саммита.
Мероприятие состоится в рамках проекта Kazakhstan Energy Week 2019 (KEW-2019), реализацию которого осуществляет Ассоциация KAZENERGY при поддержке Правительства Республики Казахстан.
В числе спикеров Саммита ожидаются следующие эксперты:
§ Рае Квон Чунг, Лауреат Нобелевской премии мира; член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия"
§ Аркадий Дворкович, Председатель Фонда "Сколково", президент ФИДЕ, экс-заместитель председателя правительства РФ
§ Болат Акчулаков, Генеральный Директор Ассоциации KAZENERGY
§ Руслана Лыжичко, Народная артистка Украины, Посол чистой энергии, Победительница Евровидения 2004, экс-депутат Рады Украины
§ Владимир Школьник, Экс-министр энергетики, индустрии и торговли, глава НАК "КазАтомПром", Внештатный советник Президента Республики Казахстан
§ Альберт Рау, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
§ Дармен Садвакасов, Управляющий партнер "Dasco Consulting Group"
§ Армен Арзуманян, Руководитель региональной программы USAID "Энергия будущего"
§ Рамазан Жампиисов, Директор департамента устойчивого развития ПРООН
§ Айдар Казыбаев, Управляющий директор Администрации "МФЦА"
§ Марлен Избасханов, Генеральный директор ТОО "Первая ветровая электрическая станция"
§ Жомарт Моминбаев, Партнёр ТОО "Современные Инновационные Технологии"
§ Руслан Жемков, Управляющий директор АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"
§ Евгений Вагарин, Генеральный директор и основатель Rodina AG, разработчик и владелец Солнечной Чернобыльской АЭС
§ Арман Кашкинбеков, Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана
Участники обсудят ряд стратегически важных и актуальных вопросов развития возобновляемой энергетики в Казахстане и мире, в числе которых следующие темы:
§ Будущее возобновляемой энергетики: глобальные тенденции и казахстанский опыт
§ "Зеленые" финансы и "зеленая" экономика: какие финансовые инструменты и инвестиционные возможности развития ВИЭ существуют в Казахстане
§ Аукционные торги по проектам ВИЭ: результаты и перспективы
§ Best Cases: рейтинг наиболее успешных проектов в области ВИЭ в Казахстане
Также в рамках Саммита состоится специальная презентация стартап-проектов в сфере ВИЭ потенциальным инвесторам. В настоящее момент проходит сбор заявок участников, после чего Оргкомитетом будет составлен перечень наиболее перспективных участников, которые смогут представить собственные разработки в рамках мероприятия. Срок подачи заявок на участие в данной секции – до 1 августа.
Программа мероприятия в настоящий момент дополняется и будет представлена в ближайшее время.
Регистрация на участие в Саммите ВИЭ осуществляется на официальном сайте мероприятия.
Детали и подробности участия в форуме Kazakhstan Energy Week 2019 также доступны на его официальном сайте.
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