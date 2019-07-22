Зять президента Узбекистана оплатил штраф 200 долларов

На Отабека Умарова был наложен штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч.

Младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров оплатил штраф за превышение скорости на автомобиле Tesla, передает uznews.uz.

На Отабека Умарова был наложен штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч (ст. 128-3 ч. 3 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности).

Согласно законодательству, штраф за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час составляет 9 МРЗП (1,82 млн сумов) или 200 долларов.

Отабек Умаров, комментируя оплаченный штраф, отметил что журналисты и блоггеры поднимают реальные вопросы, которые возникают у нас в жизни.

- То, что вы критикуете происходящие в обществе события, независимо от статуса и положения людей, призывает нас больше работать и поддерживать порядок. Все штрафы сегодня оплачены. Закон одинаков для всех! Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность местным и зарубежным СМИ, – отметил он.

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