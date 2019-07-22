Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зять президента Узбекистана оплатил штраф 200 долларов

На Отабека Умарова был наложен штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч.

Фото : instagram.com/otabek_muhammadalievich22 июля 2019, 16:33

Младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров оплатил штраф за превышение скорости на автомобиле Tesla, передает uznews.uz.

На Отабека Умарова был наложен штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч (ст. 128-3 ч. 3 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности).

Согласно законодательству, штраф за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час составляет 9 МРЗП (1,82 млн сумов) или 200 долларов.

Отабек Умаров, комментируя оплаченный штраф, отметил что журналисты и блоггеры поднимают реальные вопросы, которые возникают у нас в жизни.

- То, что вы критикуете происходящие в обществе события, независимо от статуса и положения людей, призывает нас больше работать и поддерживать порядок. Все штрафы сегодня оплачены. Закон одинаков для всех! Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность местным и зарубежным СМИ, – отметил он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты