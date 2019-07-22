В Атырау запущена жилищная программа "Бақытты отбасы"

Главное требование - семья должна быть малообеспеченной, доход одного из членов семьи должен составлять ниже 42 500 тенге.

Участниками программы могут стать многодетные и неполные семьи, а также семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Об условиях участия в жилищной программе "Бақыттты отбасы" рассказал на брифинге в РСК руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурат Игалиев.

- В первую очередь программа направлена на поддержку малообеспеченных слоев населения, которые живут в арендуемом жилье, у родственников. Людей, которые долгое время не могут накопить на собственное жилье. Главное требование - семья должна быть малообеспеченной, доход одного из членов семьи должен составлять ниже 42 500 тенге. К примеру, если в семье работает один муж, а супруга является домохозяйкой и пребывает в декретном отпуске, в таком случае их общий доход не должен превышать 255 тысяч тенге. Таким образом, первые в списке очередников будут стоять люди, которым представляется сложным собрать первоначальный взнос, - уточнил Мурат Игалиев.

Стоит отметить, что по данной программе жилье выдается под 2% годовых на 19 лет. Сумма первоначального взноса составляет 10% от общей стоимости жилья. В рамках ипотеки "Бақытты отбасы" можно приобрести как первичное, так и вторичное жилье. Таким образом, чтобы получить ипотечный займ по облегченной процентной ставке заявитель и члены его семьи не должны иметь собственного жилья.

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