Кто может рассчитывать на льготы по налогам на имущество, землю и транспорт

Право на освобождение применяется с первого числа месяца, в котором возникло такое право.

Комитет государственных доходов напоминает о сроках уплаты налогов для физических лиц. Гражданам страны необходимо произвести уплату по налогам на имущество и землю за 2018 год в срок до 1 октября 2019 г. Также, налог на транспорт уплачивается до 31 декабря 2019 года за текущий год. Согласно действующего законодательства есть категории граждан, которые могут рассчитывать на льготы по указанным видам налога для физических лиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, не являются плательщиками земельного налога:

- Участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими совершеннолетия по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам; земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки; земельным участкам, занятым под гаражи;

- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвеской "Алтын алқа", по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам;

- отдельно проживающие пенсионеры по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам.

Не являются плательщиками налога на имущество физических лиц:

- Герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвеской "Алтын алқа", отдельно проживающие пенсионеры - в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды - в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до достижения ими 18-летнего возраста№

Не являются плательщиками налога на транспортные средства:

- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской "Алтын алқа" либо "Күміс алқа", - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;

- инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.

Однако, необходимо учитывать, что данные положения применяются в течение налогового периода по одному автотранспортному средству (кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров, в отношении которого в уполномоченном государственном органе произведены регистрационные действия, связанные со сменой собственника транспортного средства, после 31 декабря 2013 года) независимо от того, относится ли физическое лицо, имеющее право применения положений таких подпунктов, к одной или к нескольким категориям, указанным в них.

При этом, вышеперечисленные льготы применяются на основании сведений, соответствующих уполномоченных государственных органов.

Право на освобождение применяется с первого числа месяца, в котором возникло такое право.

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