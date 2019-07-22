Для гидов и экскурсоводов Алматы состоится семинар-тренинг

Продолжительность семинара будет 15 дней.

Управлением туризма города Алматы 19 августа в городе Алматы в рамках развития внутреннего и въездного туризма, а также оказания содействия кадровому обеспечению туристской деятельности будет организован семинар-тренинг по обучению гидов, экскурсоводов, инструкторов туризма города Алматы.

Продолжительность семинара будет 15 дней, в течение которых участники смогут услышать лекции от самых выдающихся специалистов города Алматы и зарубежья.

Не менее 100 работников в сфере туризма смогут принять участие в семинаре-тренинге и погрузиться в профессиональную атмосферу с помощью приглашенных лекторов семинара. Во время программы участники будут обеспечены специальным тематическим планом курсов, который будет удовлетворять потребности современного туриста и его требования к экскурсиям, а также будут проинструктированы эффективной меж коммуникации во время экскурсии, которые помогут получить необходимые знания и умения для успешного гида. Участникам также будет предоставлены специальные памятки со стандартами обслуживания.

Участникам экскурсии не нужно будет волноваться о питании, так как во время семинара помещения будут оснащены питьевой водой, а также будет организован кофе-брейк.

Желающие принять участие в семинаре, смогут зарегистрироваться, отправив свои данные и контакты на ниже указанные почту и номер.

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