Кто может раcсчитывать на льготы по налогам на имущество, землю и транспорт

Комитет государственных доходов напоминает о сроках уплаты налогов для физических лиц. Гражданам страны необходимо произвести уплату по налогам на имущество и землю за 2018 год в срок до 1 октября 2019 г. Также налог на транспорт уплачивается до 31 декабря 2019 года за текущий год, сообщает Zakon.kz.

В комитете также рассказали, кто может рассчитывать на льготы по этим видам налога для физических лиц.

Так, согласно Налоговому кодексу РК, не являются плательщиками земельного налога:

- Участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими совершеннолетия по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам; земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки; земельным участкам, занятым под гаражи;

- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвеской "Алтын алқа", по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам;

- отдельно проживающие пенсионеры по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам.

Не являются плательщиками налога на имущество физических лиц:

- Герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвеской "Алтын алқа", отдельно проживающие пенсионеры - в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды - в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до достижения ими 18-летнего возраста№

Не являются плательщиками налога на транспортные средства:

- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской "Алтын алқа" либо "Күміс алқа", - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;

- инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.

Однако необходимо учитывать, что данные положения применяются в течение налогового периода по одному автотранспортному средству (кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров, в отношении которого в уполномоченном государственном органе произведены регистрационные действия, связанные со сменой собственника транспортного средства, после 31 декабря 2013 года) независимо от того, относится ли физическое лицо, имеющее право применения положений таких подпунктов, к одной или к нескольким категориям, указанным в них.

При этом вышеперечисленные льготы применяются на основании сведений, соответствующих уполномоченных государственных органов.

Как отмечается, право на освобождение применяется с первого числа месяца, в котором возникло такое право.