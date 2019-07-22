Председатель "Казпочты" пообщался с почтальонами, пересевшими на самокаты

В дальнейшем "Казпочта" планирует увеличить количество выдаваемых электросамокатов.

В ходе субботнего объезда новых почтовых отделений в Нур-Султане Председатель Правления АО "Казпочта" Сакен Сарсенов узнал от столичных почтальонов, насколько улучшилась их работа после перехода на электросамокаты, передает Zakon.kz.

Глава "Казпочты" сообщил, что приобретено десять электросамокатов, и работники сразу же отметили значительное улучшение эффективности и качества своей работы. Например, доставка корреспонденции сократилась в несколько раз – раньше она продолжалась с 9.00 до 16.00, сейчас заканчивается уже в 12.00-13.00. В дальнейшем "Казпочта" планирует увеличить количество выдаваемых электросамокатов.

Сарсенов также рассказал об e-Commerce центре, предназначенном для поддержки интернет-предпринимателей.

- На 800 кв. м. расположился просторный супермаркет посылок, отделение, где оказываются все виды наших услуг и новый е-commerce центр для поддержки интернет-предпринимателей. e-Commerce центр представляет собой площадку, на которой Казпочта совместно с партнерами оказывает услуги представителям малого и среднего бизнеса в сфере электронной торговли, инструментов оплаты, логистики и создания интернет-магазинов, - подчеркнул глава "Казпочты".

Важно отметить, что на сегодняшний день в е-Сommerce центре обсуживаются более 60 интернет-магазинов. За первые 6 месяцев 2019 года на площадке центра в столице компания-партнер разработала порядка 50 сайтов для интернет-магазинов. Участие в проекте е-Сommerce центре позволило им заметно увеличить объем продажи. Если говорить о количестве входящих заявок, поступающих ежедневно, то их количество составляет около 800. А контакт-центр в среднем обрабатывает около 800 входящих заявок ежедневно.

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