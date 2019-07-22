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Алматинец повесил во дворе собаку: волонтеры добиваются наказания

Мужчина утверждает, что не знал, что можно было вызвать ветеринарную службу.

Фото : pxhere.com22 июля 2019, 17:28

Житель Алматы повесил во дворе собаку, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Зоозащитники готовят заявления на владельца пса по факту жестокого обращения с животными.

По рассказам очевидцев, в Алатауском районе за рынком "Кенжехан" владелец частного дома повесил на турнике собаку на глазах своих детей и соседей. Животное провисело на железной проволоке 20 минут. Соседи зафиксировали этот факт на видео и прислали его зоозащитникам.

Волонтеры выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

- За тем, как он вешал собаку, наблюдали 5-летние дети. Соседи подняли шум, начали снимать, он снял собаку с крюка и увез в неизвестном направлении. По нашему звонку приехали патрульные. Хозяин собаки утверждает, что она осталась жива и он выбросил ее в Айнабулаке. Мы проехали на то место, но никакой собаки там естественно не нашли. Двадцать минут на проволоке провисеть, она конечно, выжить не могла. С полицией мы проехали округу, но в таком большом районе мало шансов найти труп. Сейчас ждем опергруппу, чтобы они приняли заявление на месте. Расследовать будут по статье 316-ой "Жестокое обращение с животными". В полиции сказали, что может быть и уголовное наказание, - рассказала волонтер группы "Алматы: помощь животным, попавшим в беду" Аксинья Маковецкая.

По словам самого владельца собаки, она жила у них во дворе с щенячьего возраста, но затем стала давить кур, и он решил повесить ее. Мужчина утверждает, что не знал, что в этом случае можно было вызвать ветеринарную службу.

- Мы заходили во двор и видели, что условия там были плохие. Собака сидела на цепи без воды. Ветпаспорта с прививками у него не было, и он не имел права выпускать ее на территорию жилого массива, так как у собаки могло быть бешенство. Также он не имел права выкидывать труп. В любом случае он должен понести ответственность. Еще два зоозащитных фонда – "Аяныш" и KARE обещали отправить на него заявление, - добавила Аксинья Маковецкая.


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