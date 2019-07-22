Алматинец повесил во дворе собаку: волонтеры добиваются наказания

Мужчина утверждает, что не знал, что можно было вызвать ветеринарную службу.

Житель Алматы повесил во дворе собаку, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Зоозащитники готовят заявления на владельца пса по факту жестокого обращения с животными.

По рассказам очевидцев, в Алатауском районе за рынком "Кенжехан" владелец частного дома повесил на турнике собаку на глазах своих детей и соседей. Животное провисело на железной проволоке 20 минут. Соседи зафиксировали этот факт на видео и прислали его зоозащитникам.

Волонтеры выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

- За тем, как он вешал собаку, наблюдали 5-летние дети. Соседи подняли шум, начали снимать, он снял собаку с крюка и увез в неизвестном направлении. По нашему звонку приехали патрульные. Хозяин собаки утверждает, что она осталась жива и он выбросил ее в Айнабулаке. Мы проехали на то место, но никакой собаки там естественно не нашли. Двадцать минут на проволоке провисеть, она конечно, выжить не могла. С полицией мы проехали округу, но в таком большом районе мало шансов найти труп. Сейчас ждем опергруппу, чтобы они приняли заявление на месте. Расследовать будут по статье 316-ой "Жестокое обращение с животными". В полиции сказали, что может быть и уголовное наказание, - рассказала волонтер группы "Алматы: помощь животным, попавшим в беду" Аксинья Маковецкая.

По словам самого владельца собаки, она жила у них во дворе с щенячьего возраста, но затем стала давить кур, и он решил повесить ее. Мужчина утверждает, что не знал, что в этом случае можно было вызвать ветеринарную службу.

- Мы заходили во двор и видели, что условия там были плохие. Собака сидела на цепи без воды. Ветпаспорта с прививками у него не было, и он не имел права выпускать ее на территорию жилого массива, так как у собаки могло быть бешенство. Также он не имел права выкидывать труп. В любом случае он должен понести ответственность. Еще два зоозащитных фонда – "Аяныш" и KARE обещали отправить на него заявление, - добавила Аксинья Маковецкая.

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