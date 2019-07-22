В курортных зонах Акмолинской области выявлено занижение доходов

Только за 4 дня из 30 объектов курортной зоны по 20 выявлено занижение доходов, фактически занижение доходов измеряется в несколько раз.

Занижение доходов в курортных зонах Акмолинской области выявили сотрудники органов государственных доходов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одним из основных и приоритетных направлений в работе органов государственных доходов является усиление мер, направленных на увеличения поступлений в бюджет.

В связи с тем, что доходы предпринимателей вызывали сомнения, было решено провести хронометражное обследование ряда объектов курортной зоны Акмолинской области. Только за 4 дня из 30 объектов курортной зоны по 20 выявлено занижение доходов, фактически занижение доходов измеряется в несколько раз, к примеру:

Объект "А" за июнь месяц (30 дней) 2019 года показал доход выбив чеки контрольно-кассовой машины на сумму – 582,5 тыс. тенге, а всего за 4 дня хронометражного наблюдения выручка составила – 2 817 тыс. тенге;

Объект "Б" за июнь месяц (30 дней) 2019 года показал доход выбив чеки контрольно-кассовой машины на сумму – 3 320 тыс. тенге, а всего за 4 дня хронометражного наблюдения выручка составила – 6 637 тыс. тенге

В ходе проведения хронометражных наблюдений выявлен факт осуществления гражданина "А" предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, он поставлен на учет в качестве ИП.

Также сотрудниками ДГД по Акмолинской области за 2 дня хронометражного наблюдения выявлено 7 фактов реализации алкогольной продукции без лицензии, изъято 177 бутылок алкогольной продукции. По результатам составлен административный материал и направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Проводимые хронометражные обследования в курортной зоне выявили ряд нарушений налогового законодательства, что говорит о недобросовестности некоторых налогоплательщиков.

Более того, проведя анализ за истекший период 2019 года, установлено, что 2144 налогоплательщика городов Кокшетау и Степногорск, Атбасарского, Бурабайского, Целиноградского районов выбили чеки с нулевыми показателями. При этом наибольший удельный вес приходится на деятельность в сфере торговли - 45,8% и предоставление прочих услуг-54,2%.

На сегодняшний день на основании предписаний в отношении лиц, занижающих свои доходы, продолжаются хронометражные обследования в целях установления их фактического дохода.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!