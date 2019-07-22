МИД РК спасло казахстанского подростка от штрафа за фото с Роналду

Мальчик выбежал на футбольное поле, ему грозило серьезное наказание.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан прокомментировало ситуацию, в которой оказался 14-летний Ахмади Ержанов в Сингапуре, передает Zakon.kz.

Во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм" в Сингапуре Ержанов выбежал на футбольное поле и сфотографировался с Криштиану Роналду. Подростка и его отца доставили в местную полицию. Учитывая строгие законы в Сингапуре, мальчику грозил внушительный штраф и другие административные меры со стороны сингапурских властей.

- Консул немедленно выехал в полицейский участок и оказал нашим гражданам консульское сопровождение, в том числе выступил и переводчиком, так как задержанный и его отец не владели английским языком в достаточной мере, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

В итоге, несмотря на то, что материалы уже были переданы в прокуратуру для вынесения окончательного решения по мере наказания, удалось объяснить ситуацию. Вв отношении мальчика было вынесено предупреждение, без выплаты штрафа. Других административных мер в отношении подростка не было принято.

- Необходимо отметить, что в случае возникновения каких-либо ситуаций с гражданами РК за границей мы просим немедленно связаться с консулом, который окажет соответствующую помощь. Однако подчеркиваем, что очень важно не нарушать законы и правила иностранного государства. Ну а Ахмади хочу сказать, что он счастливчик, - сказал Смадияров.

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