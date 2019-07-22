Назначен председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда

Коллеги, поздравляя А. Жукенова с назначением, пожелали ему успехов в работе, достижения всех поставленных целей на новой должности.

И.о. председателя Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева представила коллективу высшего судебного органа вновь назначенного председателя судебной коллегии по уголовным делам Абдрашида Жукенова, передает Zakon.kz.

- Мы все хорошо знаем Абдрашида Толегеновича. За его плечами многолетний опыт работы в судебной системе страны, а также в органах прокуратуры, финансовой полиции. В прошлом он уже возглавлял данную коллегию. Опытный руководитель, - отметила А.Кыдырбаева.

Коллеги, поздравляя А. Жукенова с назначением, пожелали ему успехов в работе, достижения всех поставленных целей на новой должности.

Указом Президента РК от 17 июля 2019 года №64 прежний председатель судебной коллегии по уголовным делам ВС РК Абай Рахметулин назначен судьей ВС РК.

Жукенов Абдрашит Толегенович родился в 1959 году в Талдыкорганской области.

После окончания юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова работал консультантом отдела жалоб Верховного Суда КазССР.

В 1987-1988 годах старший консультант судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда КазССР.

С 1988-1996 годы – член, заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного суда и член Верховного Суда РК.

1996-2001 гг. – судья Верховного Суда РК.

2001-2005 гг. – заместителем Генерального Прокурора РК.

2005-2010 гг. – председатель коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК.

2010-2014 гг. – судья Верховного Суда РК.

С июля по октябрь 2014 года занимал должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

С октября 2014 года по июль 2019 года – судья Верховного Суда РК.

Имеет классный чин государственного советника юстиции 3-го класса. Награжден медалями "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл", "Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл", "Астананың 10 жылдығы", "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл", "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" и орденом "Данқ" II степени. Кавалер почетного знака Союза судей "Үш би".

Автор ряда монографии и научно-практических публикаций.

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