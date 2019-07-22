Спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от налоговиков бизнес супруги

Кроме того, сам спикер является участником коммерческого кооператива.

В Кыргызстане появился сайт с базой налоговых деклараций от госслужащих. Благодаря ему было установлено, что спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от налоговой службы наличие бизнеса у своей жены, передает Zakon.kz.

Информацию о своих доходах и имуществе чиновники представляли в Налоговую службу и раньше. Однако табличные файлы госструктур не позволяли анализировать капитал чиновников. После введения новшества первичный анализ деклараций показал, насколько халатно чиновники относятся к заполнению ежегодного отчета перед обществом. Наиболее ярким примером этого стал спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков.

Главный законодатель страны просто не вписывал в свои декларации полные сведения о своем имуществе и имуществе своих родственников. Он скрывал от Налоговой службы бизнес жены и свое участие в коммерческом кооперативе.

Из его деклараций следует, что доходы спикера по основному месту работы составляют 715-770 тысяч сомов в год (более 4 млн тенге). Это 60-64 тысячи сомов в месяц (330 тысяч тенге). А из имущества у Джумабекова была только одна квартира размером 59 квадратных метров.

Абсолютно ничего не зарабатывают и не имеют никакого имущества якобы его близкие родственники, включая жену Алину Кушубекову. На самом деле у нее есть своя "маленькая частная компания". Об этом Джумабеков заявил сам 3 июля на пресс-конференции. Спикер сразу добавил, что его жена уже прекратила свою деятельность в этой компании, "чтобы избежать слухов".

- Юридически на нее все оформлено, но свою работу она уже прекратила, — рассказывал спикер парламента. Почему юридически компания все равно оформлена на жену Джумабекова, но в своих официальных декларациях он это не указывает, спикер разъяснять не стал.

Компания Алины Кушубековой – это ОсОО "Ал-Био Фарм". Она соучредитель в ней вместе с Алмазбеком Изабековым. Жена Джумабекова прекратить свою деятельность в компании, как заявил спикер, не могла, потому что до сегодняшнего дня является директором фирмы.

Фирма занимается продажей лекарственных средств, имеет лицензию Минздрава на реализацию лекарственных средств. Из крупного имущества у этой компании имеется два аптечных склада в Бишкеке.

Сам Джумабеков является членом сельскохозяйственного кооператива "Артисбек Ата Балдары" ("Дети Артисбека"), который подразумевает наличие сельскохозяйственных активов. Это полностью коммерческий кооператив.

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