Начальник милиции в Узбекистане запер фермеров в автобусе в +50

Так глава районной милиции решил наказать фермеров и поливальщиков, которые потратили на полив хлопчатника большое количество воды

Начальник милиции Касбийского района Кашкадарьинской области Узбекистана Чори Кучаров во время семинара, состоявшегося под его руководством, два часа удерживал в душном автобусе более десяти местных фермером и поливальщиков, пишет Служба новостей Центральной Азии.

Таким образом глава районной милиции решил наказать фермеров и поливальщиков, которые потратили на полив хлопчатника большое количество воды.

Во время проведения семинара 14 июля в поле фермерского хозяйства "Манзура Хамраева" начальник РОВД Касбийского района Чори Кучаров решил наказать более десяти фермеров и поливальщиков, закрыв их в душном автобусе. Об этом сообщили несколько местных фермеров.

По словам руководителя фермерского хозяйства "Набиев Чули Набиевич" Зоиржона Набиева, начальник милиции надел ему на руки наручники и запер в душном автобусе за то, что он потратил на полив хлопчатника воды больше необходимой нормы.

Поливальщик из Касбийского района Туйчи Олтибоев, которого также заперли в душном автобусе за использование большого количества воды при поливе хлопчатника, рассказывает, что во время нахождения фермеров и поливальщиков в салоне автобуса температура воздуха на улице составляла 50 градусов.

– Как только начался семинар, меня с главным поливальщиком милиционеры заперли в раскаленном автобусе. Они даже не стали слушать нас, сразу надели на руки наручники и завели в салон. Вслед за нами в салон автобуса завели управляющих девятерых руководителей фермерских хозяйств, которые не пришли на семинар. В это время температура воздуха на улице составляла 50 градусов, в салоне автобуса было просто невозможно дышать. Они целых два часа пытали нас таким образом. Не выпускали наружу. В поле было больше милиционеров, чем фермеров. Складывалось такое впечатление, что в поле проходит семинар для милиционеров, а не для фермеров, – говорит поливальщик.

На видеозаписи видно, как сотрудники правоохранительных органов сажают в автобус нескольких фермеров.

За кадром слышен голос мужчины, который говорит, что чуть дальше начальник районной милиции заставляет остальных фермеров вносить навоз в землю.

Фермеры из Касбийского района пожаловались на незаконные действия начальника районной милиции, который часто наказывает их по своему усмотрению.

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