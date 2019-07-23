Алматинка пытается спасти детей от религиозного мужа

Женщина обратилась в центр реабилитации при акимате.

Более 400 человек пострадали от деструктивных течений в Алматы. Об этом сообщили в Управлении общественного развития. Люди вовремя обратились за помощью в центр консультации и реабилитации. Им оказали психологическую и юридическую помощь. Под влияние нетрадиционных религий попали даже семейные пары, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Юлия безутешно скрывает лицо и с трудом рассказывает о некогда счастливой жизни с супругом и двумя детьми. Говорит, что её муж попал в сети деструктивного течения. С тех пор всё и все вокруг вызывают у него одну агрессию. Сначала мужчина якобы запретил Юлии ходить на работу, потом выходить из дома, а после не позволил дочерям посещать школу. Это и стало последней каплей. Последовал развод.

- Я столкнулась с проблемой, что у меня дети - две девочки, и то, что они тоже должны жить по этим канонам. То есть, они с самого начала говорят, что образование — это не нужно. Самое главное - выйти замуж. Они из своего братства находят мужей. Они там с 8-9 лет уже ходят в хиджабах, не посещают школу, - рассказывает женщина.

Сейчас Юлия добивается полной опеки над детьми. Побаивается, что под влияние супруга попадут и дочки. Недавно женщина обратилась за помощью в центр реабилитации при акимате Алматы.

- Женщина обратилась к нам за помощью. Она официально развелась с супругом. Однако мужчина хотел забрать у нее детей. Самое сложное, что в подобной ситуации люди не знают куда обратиться. Мы помогли ей, оказали ей юридические консультации. Сопровождаем в суде. Делаем все, чтобы решить ее проблемы, - говорит руководитель отдела управления общественного развития г. Алматы Ергали Кошеке.

В консультативном центре оказывают помощь всем, кто попал под волну деструктивных течений. Психологи и теологи оказали им всяческую поддержку. Причём совершенно бесплатно.

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