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Следующий бой Данияра Елеусинова отменили

Спортсмен сильно простудился.

Фото : 24.kz23 июля 2019, 01:48

Запланированный на 27 июля бой казахстанца с Оскаром Кортесом (27-4, 14 КО) из Мексики не состоится. Об этом Sports.kz сообщил менеджер олимпийского чемпиона Рио из Казахстана Данияра Елеусинова (7-0, 3 КО) Зия Алиев.

По словам представителя боксера, Данияр Елеусинов сильно простудился.

— Боя Данияра уже не будет. Это официально. Только что разговаривал с Эдди Хирном, описал ему ситуацию. Мы перенесем его поединок на ближайшую дату. Это будет или конец августа, там есть дата, или это будет сентябрь, — пока точно не знаем, когда, потому что официальной своей даты у них пока нет.

Эдди Хирном на Данияра Елеусинова делается большая ставка. Следующий его бой должен быть за титул, пока обсуждаем этот момент. Должны успеть мы с титулом вроде бы тоже. Так что, я думаю, следующий бой у Данияра будет титульным. Уже начиная со следующего боя хотим поднимать оппозицию, чтобы он поднимался в рейтинге какой-то из организаций. То есть, тихо-тихо мы подведем Данияра к моменту титульного, чемпионского, боя. Будем исходить из этого, — рассказал менеджер.


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