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Ибрагимович проломил скулу защитнику "Лос-Анджелеса"

Его поведение будет рассмотрено дисциплинарным комитетом MLS.

Фото : news.ru23 июля 2019, 06:25

Ливийский защитник "Лос-Анджелеса" Мохаммед Эль-Мунир получил травму в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси", передает Lenta.ru.

22 июля Эль-Муниру был поставлен диагноз: футболист получил перелом скулы в матче против "Гэлакси". Травма является следствием удара локтем со стороны шведского форварда "Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Египетский футболист "Орландо Сити" опубликовал фото в Twitter, где на рентгеновском снимке различимо повреждение, нанесенное ударом шведа.

Судья проигнорировал нарушение правил. После финального свистка между тренерским штабом "Лос-Анджелеса" и Ибрагимовичем завязалась словесная перепалка. Швед выругался в адрес одного из специалистов. Его поведение будет рассмотрено дисциплинарным комитетом MLS.

Дерби Лос-Анджелеса завершилось победой Гэлакси со счетом 3:2. Все три мяча своей команды забил Ибрагимович. Форвард улучшил свое положение в споре бомбардиров лиги. С 16 голами он занял второе место.


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