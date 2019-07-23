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Женщина получила царапину от кота и лишилась пальца

В случае промедления она могла умереть.

Фото : Moira Brady23 июля 2019, 07:28

Жительница шотландского города Глазго, Великобритания, заразилась золотистым стафилококком и стрептококком группы А после того, как ее поцарапал бездомный кот, передает Lenta.ru.

45-летняя Мойра Брэди рассказала, как в саду ее дома подрались два уличных кота. Когда женщина попыталась разогнать животных, один из них поцарапал ей левую руку. Спустя несколько дней рука распухла, а безымянный палец посинел.

Женщина отправилась в больницу, где врачи обнаружили у нее смертельно опасные бактерии. Хирургам пришлось ампутировать пациентке поврежденный палец.

- Инфекция распространялась по телу. Доктора сказали, что я могла умереть или, как минимум, лишиться всей руки, - вспоминает Брэди. - Хирурги задержались на работе на пять с половиной часов, чтобы спасти мне жизнь. Мне экстренно переливали кровь.

Брэди провела в больнице месяц, за который перенесла две пересадки кожи на руке. Теперь она готовится к очередной операции. Доктора объяснили пациентке, что она своевременно обратилась за медицинской помощью: в случае промедления она могла умереть.


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