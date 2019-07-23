Канат Ислам и Жанкош Тураров вошли в ТОП-10 рейтинга WBO

Казахстанцы нокаутировали своих соперников.

Непобежденные казахстанцы Жанкош Тураров (24-0, 17 KO) и Канат Ислам (26-0, 21 KO) вошли в ТОП-10 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает Vesti.kz.

В своем последнем бою, который прошел 5 июля в Алматы, 34-летний Ислам уже на десятой секунде первого раунда нокаутировал доминиканца Хулио де Хесуса и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе.

Для Ислама этот бой стал дебютным в среднем дивизионе (до этого выступал в первом среднем) и первым после длительного перерыва - последний раз он выходил на ринг в сентябре 2017 года.

Что касается 28-летнего Турарова, то он 6 июля в главном бою шоу на "Барыс-Арене" в Нур-Султане нокаутировал аргентинца Максимилиано Годоя в третьем раунде. На кону в поединке стоял вакантный титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.

Этот успех позволил Исламу расположиться на восьмом месте в рейтинге WBO среднего веса. Тураров же занимает девятую строчку в первой средней категории.

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