Бывший полицейский начальник получил срок за связь с пивным королем Тулешовым

Суд с учетом смягчающих обстоятельств, в том, что Ондасынов К.М. ранее не судим, имеет на иждивении 4-х несовершеннолетних детей, определил минимальный срок наказания по указанной статье.

Бывший начальник криминальной полиции Туркестанской области Кенжебек Ондасынов осужден за связь с "пивным королем" Токтаром Тулешовым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Шымкента.

Енбекшинским районным судом Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении Ондасынова Кенжебека Мамыровича, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.361 ч.4 п.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК), .

Судом установлено, что Ондасынов К.М. будучи начальником криминальной полиции ДВД ЮКО с целью извлечения выгод и преимущества для себя, других лиц, в интересах лидера преступной группы, злоупотребил своими служебными полномочиями путем отвлечения сотрудников органа внутренних дел от основной работы, то есть незаконно задействовал их в угоду лидера преступной группы Тохтара Тулешова в проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, пытавшихся совершить убийство лидера преступной группы Тулешова Т.Д., с последующим их задержанием для Тулешова Т.Д.

Своими действиями Ондасынов К.М. причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Суть приговора

Приговором от 19 июля 2019 года Ондасынов К.М. признан виновным в том, что являясь начальником криминальной полиции ДВД ЮКО в угоду лидера преступной группы Тулешова Т.Д., использовал свое служебное положение, незаконно задействовал сотрудников органа внутренних дел на установление и задержание лиц, указанных Тулешовым Т.Д., таким образом действуя в интересах амбиций лидера преступной группы, причинил существенный вред, охраняемым законом интересам общества и государства, тем самым Ондасынов К.М. злоупотребил своими служебными обязанностями.

Поэтому Ондасынов К.М. осужден по ст.361 ч.4 п.1) УК к 1 году 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат указанным дочерним организациям.

На основании ст.49 УК суд лишил Ондасынова К.М. специального звания полковника полиции.

По назначенному сроку и дополнительному наказанию

Совершенное осужденным правонарушение, предусмотренное ст.361 ч.4 п.1) УК относится к категории тяжких преступлений. Санкция ст.361 ч.4 п.1) УК предусматривает ограничение свободы, либо лишение свободы сроком до 7 лет.

Тяжесть преступления определена в соответствии с требованиями ст.11 УК, согласно которой тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершенное деяние максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, до двенадцати лет лишения свободы.

Вместе с тем, суд при назначении наказания Ондасынову К.М., учитывал смягчающие обстоятельства по делу.

Кроме того, Ондасынову К.М. назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности и лишения специального звания, предусмотренные в ч.2 ст.50 и ч.1 ст.49 УК.

Следует отметить, что суд с учетом смягчающих обстоятельств, в том, что Ондасынов К.М. ранее не судим, имеет на иждивении 4-х несовершеннолетних детей, определил минимальный срок наказания по указанной статье.

По ущербу

Осужденным Ондасыновым К.М. в досудебном порядке возмещен причиненный ущерб в сумме 106 619 (сто шесть тысяч шестьсот девятнадцать) тенге в пользу ДВД ЮКО.

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