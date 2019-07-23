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Костанайцев попросили сохранять спокойствие

Несколько улиц будут перекрыты.

Фото : ens.mil.ru23 июля 2019, 10:00

Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом 23 июля в первом половине дня будут проведены плановые антитеррористические учения в городе Костанай, передает Zakon.kz.

Учения будут направлены на практическую отработку мероприятий по пересечению возможных актов терроризма, а также повышение уровня взаимодействия заинтересованных служб и ведомств.

- В этой связи, движение между улицами Чкалова и Волынова, а также прилегающей к ним части проспекта Абая (в районе автобусной остановки "2-й подъем" и почтового отделения АО "Казпочта") будет временно ограничено. Гостей и жителей города, просим с пониманием относитесь к временным неудобствам, связанным с ограничением передвижения на отдельных участках дорог, сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией, - говорится в сообщении.


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