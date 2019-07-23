Назначен новый гендиректор телеканала "Алматы"

Им стала Нуржан Мухамеджанова.

22 июля коллективу телеканала "Алматы" представлен новый руководитель - Нуржан Мухамеджанова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Решением совета директоров телеканала "Алматы" бывший Генеральный директор ТОО "Қазақ Радиолары" Нуржан Мухамеджанова назначена на должность Генерального директора телеканала "Алматы".

Мухамеджанова Нуржан Жалауовна трудовую деятельность начинала с должности редактора детских и молодежных программ на Казахском радио. В 1991 году была назначена главным редактором редакции информационно- аналитических программ "Шалқар" на Казахском радио.

С 1992 по 1994 годы политический обозреватель и первый заместитель генерального директора Казахского радио.

В 1995 - 1997 годах являлась сотрудником пресс-службы Президента РК.

С 1997 по 2006 годы работала исполнительным директором, заместителем директора представительства Международной организации "Internews Network" в Казахстане.

С 2006 по 2011 годы руководила ТРК "31 канал".

С июля 2011 по 2016 годы являлась Председателем Правления АО "РТРК "Қазақстан".

С 2016 по настоящее время работала Генеральным продюсером "31 канала", Генеральным директором ТОО "Қазақ Радиолары".

Заслуженный деятель Республики Казахстан.

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