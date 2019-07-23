Вопрос столичного LRT рассмотрят на госкомиссии по развитию Нур-Султана

В настоящий момент столичный акимат совместно с Нацбанком и фондом проблемных кредитов рассматривает вопрос взыскания задолженности с "Банка Астаны".

Вопрос строительства проекта легкорельсового транспорта LRT рассмотрят на госкомиссии по развитию города Нур-Султана, сказал вице-премьер Казахстана Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

- По вопросу реализации проекта легкорельсового транспорта в Нур-Султане. В настоящее время акимат города Нур-Султан совместно с Национальным банком, АО "Фонд проблемных кредитов" и министерством финансов рассматривает вопрос взыскания задолженности с АО "Банк Астаны". Вопрос дальнейшей реализации проекта будет рассмотрен 24 июля в рамках заседания государственной комиссии по вопросу развития города Нур-Султан, - сообщил Касымбек.

В ходе пресс-конференции в правительстве зампремьера напомнил, что проект затянулся, однако будет завершен предположительно к концу следующего года.

- Проект действительно затянулся, не первый год строится. Проблема была в том, что были средства в "Банке Астаны". Это был транш по займу. Исходя из этого, строительство временно приостановлено. Поручение Президента - завершить этот объект. В четверг акимат будет представлять варианты и механизмы реализации этого проекта. По итогам госкомиссии мы сможем дать более полную информацию. Проект будет завершен, сроки, которые мы для себя ставим совместно с акиматом, это конец следующего года, - объяснил Касымбек.

15 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал проект легко-рельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане и призвал депутатов и ответственных лиц к ответу.

- Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта – ЛРТ. Мнение специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не было учтено. По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тыс. человек в сутки. Прогнозируемый поток. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2 тыс. человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Мне непонятно, - сказал он.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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