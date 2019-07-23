Могу запросто убить человека: актриса шокировала рассказом о суперспособности

Она призналась, что работает над собой и обычно предупреждает оппонента о своей суперспособности пробуждать в себе Халка.

С виду милая и добрая девушка, актриса Сая Оразгалиева умеет впадать в состояние аффекта, даже на трезвую голову, и не осознает, что делает. Звезда казахстанского кино сделала шокирующее признание в своем Instagram, передает Zakon.kz.

- Я не понаслышке знаю, что такое состояние аффекта. Я впадаю в него в моменты ярости, будучи в абсолютно трезвом состоянии. Да так, что моментами, просто не помню, того, что было. Я не чувствую землю под ногами, ничего и никого не слышу, не смотрю, женщина передо мной или мужчина, или группа людей, сильнее ли они меня физически, мне просто сносит башню. Как-то раз я пришла в себя, избивая человека, обернувшись, поняла, что протаранила стол, чтоб добраться до него... Это страшно, на самом деле. Я понимаю, что запросто могу убить человека в такие моменты, поэтому оставляю оружие дома (шучу). Оружия у меня нет, - написала Сая Оразгалиева.

Она призналась, что работает над собой и обычно предупреждает оппонента о своей суперспособности пробуждать в себе Халка. Кроме того, актриса призналась в другой способности - говорить очень обидные слова в порыве гнева, которые она не может вспомнить на следующий день, успокоившись.

- В обоих случаях я обретаю суперспособность- бесстрашие. То есть, это может быть какой-нибудь спортик-отморозок, который как-то не так высказался и меня несет! Но я не понимаю, что могу спровоцировать его ушатать меня как бы, да? От удара которого я получу черепно-мозговую травму, ну, то есть, инстинкт самосохранения, в обоих случаях, равен нулю. Так что, если Вы не спортик-отморозок, не ругайтесь со мной и будет Вам счастье! И узнаете Вы меня с лучшей стороны, как человека с прекрасным чувством юмора и просто интересного собеседника, - заключила актриса.

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