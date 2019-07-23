Токаев выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ
Мы всегда будем хранить светлую память о Амано.
Фото : Акорда23 июля 2019, 10:33
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано, передает Zakon.kz.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано.
В телеграмме подчеркивается, что уход из жизни Амано стал большой утратой для всего международного сообщества и для многих людей по всему миру.
Президент Казахстана отметил выдающуюся роль руководителя МАГАТЭ в продвижении на глобальном уровне усилий по нераспространению ядерного оружия и использованию ядерной энергии в мирных целях.
- Мы всегда будем хранить светлую память о Амано – настоящем друге Казахстана и активном защитнике глобального мира и безопасности, - пишет Касым-Жомарт Токаев.
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