Токаев выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ

Мы всегда будем хранить светлую память о Амано.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано, передает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано.

В телеграмме подчеркивается, что уход из жизни Амано стал большой утратой для всего международного сообщества и для многих людей по всему миру.

Президент Казахстана отметил выдающуюся роль руководителя МАГАТЭ в продвижении на глобальном уровне усилий по нераспространению ядерного оружия и использованию ядерной энергии в мирных целях.

- Мы всегда будем хранить светлую память о Амано – настоящем друге Казахстана и активном защитнике глобального мира и безопасности, - пишет Касым-Жомарт Токаев.

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