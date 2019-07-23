Как Нацбанк намерен повысить доверие населения к курсовой политике

Национальным банком уже принят ряд мер в данном направлении.

Председатель Национального банка РКазахстана Ерболат Досаев на заседании Правительства рассказал, какую работу будет проводить финрегулятор в соответствии с поручениями главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые были даны 15 июля 2019 года на расширенном заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что для обеспечения экономики доступными кредитными ресурсами Национальным банком будет совершенствоваться механизм предоставления долгосрочного фондирования банкам для последующего кредитования "экономики простых вещей".

- Выделяемые в рамках программы 600 млрд тенге будут использоваться исключительно на выдачу кредитов по утвержденным направлениям без возможности приобретения нот Нацбанка или других финансовых инструментов. Выкуп облигаций банков будет осуществляться только при наличии списка потенциальных проектов, а выделение новых траншей на выкуп облигаций банков производиться после полного освоения ранее выделенных средств, - проинформировал Е. Досаев.

Он подчеркнул, что дальнейшее кредитование бизнеса сдерживает закредитованность и неплатежеспособность ряда предприятий в реальном секторе экономики.

- В связи с этим считаю, что для активизации процесса кредитования важным представляется принятие мер со стороны правительства по ускоренному оздоровлению компаний с недостаточным или отрицательным капиталом, - сказал глава Нацбанка.

Также Досаев сообщил, что в соответствии с утвержденным Нацбанком механизмом по списанию начисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским кредитам до 30 июля текущего года банки и микрофинансовые организации осуществят прощение задолженности по начисленной неустойке.

После заключения соглашения между банками, микрофинансовыми организациями и Фондом проблемных кредитов (ФПК) о возмещении части списанных штрафов и пени до 20 августа этого года ФПК возместит банкам и микрофинансовым организациям 30% от прощенной задолженности по штрафам и пени.

- После этого Национальный банк в рамках осуществления своих контрольно-надзорных функций осуществит проверку проведенных банками и микрофинансовыми организациями процедур по прощению начисленных штрафов и пени. В целях ограничения системных проблем и неуправляемого роста задолженности граждан в будущем до конца текущего года Национальным Банком будут приняты необходимые нормативно-правовые акты по вопросам регулирования субъектов кредитования, в том числе онлайн-кредиторов, кредитных товариществ и ломбардов, - прокомментировал председатель Нацбанка.

Он добавил, что будут внесены поправки в закон о банках и банковской деятельности и в закон о микрофинансовых организациях в части введения запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей на займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Указанные поправки будут внесены Национальным банком на рассмотрение парламента в сентябре текущего года.

- При расчете коэффициента долговой нагрузки граждан при выдаче займа будут учитываться все обязательства заемщика, его платежеспособность и социальный статус. Так, при расчете предельного размера коэффициента долговой нагрузки будет установлен вычет прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи из дохода заемщика. В рамках пруденциального регулирования будут повышены требования к собственному капиталу банков при предоставлении беззалоговых потребительских кредитов. Это будет дестимулировать банки к проведению агрессивной кредитной политики, - сказал Досаев.

Он также отметил, что соответствующие поправки в подзаконные акты будут приняты Национальным банком в сентябре текущего года.

Досаев также рассказал, что для окончательного завершения процесса оздоровления банковского сектора Национальный банк во второй половине текущего года проведет независимую оценку качества активов банков по международным стандартам. К оценке привлечены международные эксперты.

- С учетом введенного риск-ориентированного надзора и проведенной оценки качества активов, будут реализованы новые подходы по обеспечению стабильности и развития банковской системы Казахстана, - добавил он.

Как подчеркнул Е. Досаев, повышение транспарентности и доверия населения и бизнеса к проводимой курсовой политике является одним из основных приоритетных направлений работы Нацбанка.

- Национальным банком уже принят ряд мер в данном направлении. С 1 июля этого года на Казахстанской фондовой бирже KASE введена сквозная валютная сессия в целях удлинения торгового дня и повышения доступности торгов для участников. Новый режим проведения торгов иностранными валютами расширяет возможности расчетов в тенге для иностранных участников, - рассказал он.

По словам главы Нацбанка, раскрывается информация обо всех совершенных за истекший месяц операциях, включая валютные интервенции. Предоставляются ориентиры касательно дальнейших действий в отношении базовой ставки и сигналы о направленности денежно-кредитной и валютной политики.

- Продолжится работа по разъяснению ситуации на валютном рынке, коммуникации с профучастниками и населением для повышения доверия к проводимой курсовой политике. Для улучшения сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке принимаются меры по повышению координации и согласованности действий компаний квазигосударственного сектора на валютном рынке. На ежемесячной основе согласовывается объем приобретения иностранной валюты, - сообщил Е. Досаев.

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