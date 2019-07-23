Выделяемые для квазигоссектора средства проанализируют осенью 2019 года
Также планируется принять меры по усилению ответственности за неэффективное использование бюджетных средств.
Анализ выделяемых для квазигосударственного сектора средства будет проведен осенью 2019 года, сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.
- В октября текущего года будет проведен анализ эффективности использования средств, выделяемых квазигоссектору. Будут выработаны подходы по контролю отдачи от вложенных средств и разработан проект методики для оценки для квазигоссекторра. В декабре Миннацэкономики совместно со Счетным комитетом будут приняты по меры, в том числе, изменения законодательства по усилению ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств государственного и квазигоссектора. В декабре будет введена система мониторинга по проектам ГЧП в региона, - сообщил Смаилов.
15 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что чиновников наказывают за допущенные нарушения несоразмерно с последствиями, и поручил усилить меры ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств как в государственном, так и квазигосударственном секторах.
- Поручаю правительству совместно со Счетным комитетом усилить меры ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств как в государственном, так и квазигосударственном секторе. Квазигоссектор не должен быть священной коровой. Этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне. Уверен, парламент поддержит эти инициативы, - сказал глава государства.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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