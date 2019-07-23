Пострадавшие после драки на пресс-конференции в Алматы написали заявления - Тургумбаев

Каждая из сторон, по словам главы МВД, обратилась в полицию и за медицинской помощью.

Пострадавшие после драки на пресс-конференции в Алматы написали заявления, будем разбираться, сказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вчера был инцидент в Алматы во время проведения брифинга или совещания две стороны поссорились между собой, поэтому этот инцидент стал достоянием гласности. В настоящее время две стороны написали заявления о нанесении телесных повреждений и хулиганстве в отношении каждой из них. Каждая из сторон обратилась в полицию, а также в медицинское учреждение. На сегодняшний день 2 заявления зарегистрированы и будем разбираться, - сказал в кулуарах правительства Тургумбаев.

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22 июля в Алматы в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека произошла драка. У журналистов были разбиты камеры, забрали смартфоны и диктофоны, у сотрудников Бюро также забрали смартфоны.

Тема пресс-конференции "Государство борется с матерями и детьми". Предполагалось, что будут освещены некоторые факты по делам Жазиры Демеуовой, Гульзипы Джаукеровой и Оксаны Шевчук.

- Пресс-конференция не состоялась. За 15 минут до начала адвокат пошел встретить маму Оксаны Шевчук. У нас в коридоре собралось около 20 женщин, которые сказали, что получили рассылку по чату, что они многодетные матери. Я заподозрил, что будет скандал, у нас уже такое было, закрыл пресс-центр и сказал, что пресс-конференция отменяется. Тогда эти женщины окружили мать Оксаны Шевчук Татьяну, которая стояла с ребенком. Мы попытались ее вытащить, но ничего не получилось. Эти женщины набрасывались на журналистов, отнимали аппаратуру, пытались разбить, догоняли в коридоре. Это шло минут 40. Мы вызвали полицию, она приехала где-то через полчаса. Нападавшие уже разошлись к этому времени, хотя мы просили остаться всех. Задержали только одну из этих агрессивных женщин,- сказал журналист Казахстанского международного бюро по правам человека Андрей Гришин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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