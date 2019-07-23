Жумагалиев не получил СМС об установке сертификата безопасности, но обещал установить

Также глава ведомства не смог объяснить почему сайт, с которого предлагается скачивать сертификат, зарегистрирован на частное лицо.

Сообщение о необходимости установить сертификат безопасности не приходило, но он будет установлен, потому что я беспокоюсь о своих детях, сказал в кулуарах правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Давайте я вам вопрос задам. Вот как вы думаете, детям полезно видеть в интернете какого-то рода материалы, которые касаются экстремистского, террористического характера, порнографии, в конце концов? Вот эта же система сертификат безопасности как раз позволяет вам всем эти вопросы решать. И причем, вы прекрасно знаете о том, что это на добровольной основе, - сказал Жумагалиев.

Следующий плюс сертификата, по его словам, в том, что он позволит решить проблемы с безопасностью и с информационной безопасностью.

- Сегодня всякого рода ситуации, когда атаки на те или иные сайты сегодня происходят, какие-то вирусы. Вот этот сертификат безопасности вам будет помогать, - добавил министр.

Отвечая на вопрос, почему сайт, с которого предлагается всем скачать сертификат зарегистрирован на частное лицо, он ответа не дал, посоветовав обратиться к владельцам сайта.

- В этом отношении у меня такой информации не имеется. Но вы можете обратиться к владельцам данного сайта и так далее, - сказал Жумагалиев.

Также он признался, что сообщение об установке сертификата ему еще не приходило, однако он обещал установить его.

- Придет (сообщение), я надеюсь. Я конечно установлю, потому что я беспокоюсь о своих детях. У меня "Ксеll". Я точно буду устанавливать, - заверил Аскар Жумагалиев.

Ранее его заместитель Аблайхан Оспанов объяснил, что у казахстанцев есть право устанавливать или не устанавливать сертификаты безопасности на свои устройства, имеющие выход в интернет.

Он напомнил, что данная норма была включена в закон о связи в 2015 году, соответственно сегодня операторы обязаны предоставлять свои клиентам возможность по загрузке и установке сертификатов безопасности. Однако сам вице-министр признался, что сегодня это пилотный проект, однако ему самому такое сообщение еще не приходило.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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