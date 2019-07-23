Земельный вопрос вынесут на обсуждение Нацсовета общественного доверия

Утвержден план графика выезда в регионы для обсуждения этого вопроса с населением.

Вопрос продажи земель будет вынесен на обсуждение Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

- По вопросу моратория на продажу и передачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения: на площадке министерства сельского хозяйства проведена презентация концепции законопроекта, утвержден план графика выезда в регионы для обсуждения с общественностью вопросов по мораторию на продажу и передачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения. Данный вопрос до конца 2019 года будет вынесен на рассмотрение Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, - сообщил Касымбек.

15 июля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос эффективного использования земли. По его словам, проведенная инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн га неиспользованных площадей. Он поручил правительству провести аудит всех сельхозземель, провести оцифровку информационной системы земельного кадастра, добавив, что земля иностранцам продаваться не будет.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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