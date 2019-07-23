Как изменится работа Антикорупционной службы

Перед Агентством стоят большие и амбициозные задачи.

Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Алик Шпекбаев рассказал о миссии, ценностях и структуре Агентства, передает Zakon.kz.

- Главой государства утверждены положение и структура Агентства по противодействию коррупции. Мы взяли за основу модель наиболее успешных зарубежных антикоррупционных органов, работа которых базируется на рациональном сочетании предупреждения, просвещения и мер уголовно-правового характера. Наша миссия – искоренение коррупции во имя благополучия народа Казахстана. Мы продолжим начатую работу, чтобы в полной мере соответствовать статусу профессионального, открытого, эффективного и результативного правоохранительного органа, надежно защищающего граждан и государственные институты от коррупции. Делать это мы будем, опираясь на такие фундаментальные ценности, как справедливость, добропорядочность и доверие, - отметил председатель.

По его словам, новая структура Агентства отражает приоритет превенции коррупции, поэтому для усиления данного направления создано три новых департамента.

- Департамент превенции займется проведением антикоррупционного мониторинга, анализом коррупционных рисков с последующим устранением причин и условий, административных барьеров и бюрократических процедур. Перед департаментом добропорядочности поставлены задачи формирования антикоррупционного мировоззрения и правосознания, культивирования этичности и неподкупности, а также координации проектов Агентства. Департамент партнерства будет отвечать за взаимодействие с общественностью, СМИ, а также международное сотрудничество. Следует отметить, что две последние новые структуры созданы за счет внутренних резервов. Таким же образом существенно усилен оперативно-следственный блок. В дополнение к действующим структурам созданы два новых департамента, задачей которых будет выявление и расследование коррупционных правонарушений в квазигосударственном секторе. Это решение продиктовано стратегической значимостью минимизации коррупции в деятельности национальных холдингов, компаний и предприятий с государственным участием, осваивающих колоссальные средства, - написал Шпекбаев.

Он отметил,что расширен спектр направлений работы департамента собственной безопасности.

- Если ранее он был ориентирован преимущественно на выявление и пресечение коррупции среди личного состава, то теперь перед ним поставлена задача комплексного мониторинга коррупционных рисков, возникающих в деятельности сотрудников Агентства. В новой структуре предусмотрены подразделения, которые будут обеспечивать основную деятельность Агентства. На департамент стратегии и оперативного управления возложены функции стратегического планирования, организационно-аналитической работы и дежурной части. В деятельности департамента кадровой работы приоритетными будут вопросы развития человеческого капитала, в том числе через формирование современной системы непрерывного обучения и повышения квалификации личного состава. Перед Агентством стоят большие и амбициозные задачи. Искоренение коррупции требует системных изменений не только в госаппарате, но и в деятельности бизнеса, сознании каждого казахстанца. В своей работе мы по-прежнему будем придерживаться стратегии "быстрых побед" и достижения ощутимых результатов в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества, бизнесом, неравнодушными и проактивными людьми, - заключил он.

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