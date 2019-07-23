План мероприятий по исполнению поручений Токаева утвержден в Правительстве РК

Всем госорганам, национальным холдингам и акиматам необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций.

На заседании Правительства РК под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений и задач, данных Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства 15 июля 2019 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

С докладами по курируемым направлениям выступили первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК А. Смаилов, заместители премьер-министра РК Ж. Касымбек и Г. Абдыкаликова, председатель Национального Банка РК Е. Досаев.

- Глава государства дал ряд поручений, направленных на улучшение благосостояния населения страны и экономики в целом, — сказал премьер-министр РК и подчеркнул, что "главной задачей Правительства на текущий и перспективный период являются улучшение качества жизни и увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест и привлечение новой волны инвестиций".

Всем государственным органам, национальным холдингам и акиматам необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций. Для контроля за этой работой каждому госоргану, холдингу и акимату будут установлены ключевые показатели эффективности.

Глава Правительства РК отметил необходимость создания новых продуктивных рабочих мест, дальнейшей диверсификации производства в приоритетных отраслях экономики, внедрения передовых технологий, углубления переработки и увеличения экспорта.

- В целях развития социальной сферы будут приняты ряд конкретных мер. В том числе, будут установлены четкие и прозрачные процедуры оказания социальной поддержки нуждающимся людям и разработаны единые подходы гарантированного объема соцподдержки граждан, — сказал Мамин.

В сфере образования будет выработан план действий для обеспечения полного финансирования образования и науки, продолжена работа по дальнейшему реформированию школьного и профессионально-технического образования.

- Для привлечения населения к формированию бюджетов будет введен в пилотном режиме проект "бюджет народного участия", — отметил Мамин.

На заседании Правительства утвержден План мероприятий по исполнению поручений главы государства.

- План мероприятий должен быть полностью и качественно реализован, — подчеркнул премьер-министр РК, отметив, что Проектный офис Правительства станет основным инструментом мониторинга и содействия хода реализации поручений и предвыборной платформы главы государства.

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