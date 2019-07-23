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Порошенко повторно вызвали на допрос

Вызван по делу о неуплате налогов.

Фото : Комсомольская правда23 июля 2019, 12:25

Государственное бюро расследований Украины повторно вызвало экс-президента Петра Порошенко на допрос 25 июля по делу о неуплате налогов, передает РИА Новости.

- (Порошенко - ред.) повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля, - цитирует сообщение пресс-службы бюро агентство УНН.

Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском". По словам директора бюро, экс-президент будет вызван на допрос повторно.

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском".

По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.


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