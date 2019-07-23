Две улицы перекроют в Алматы в связи с ремонтом

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Макатаева участок от ул. Муканова до ул. Байтурсынова будет перекрыт с 23 июля 22:00 до 24 июля 06:00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".





Также на пр.Абылай хана будет перекрыт участок от ул. Макатаева до ул. Маметовой с 23 июля 22:00 до 24 июля 06:00.





Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.



Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.

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