Верховный суд оптимизирует судебные процессы и намерен дать больше полномочий судье

Нередко решение выносится не в пользу того, кто по-настоящему прав, а в пользу тех, у кого сильнее казуистика или весомее адвокат – Верховный суд.

Судья в ходе судебного процесса должен быть объективен и беспристрастен, а решение суда – справедливым. Для достижения этих целей, Верховный суд занимается реализаций проекта "Әділ процесс", который сфокусирован на оптимизации процесса, исключении лишних, формальных процедур и действий суда, снижении судебной нагрузки, передает корреспондент Zakon.kz.

По оценкам экспертов, сегодня судья зажат со всех сторон формальными требованиями: по любому поводу обязан выносить судебный акт, вызывать стороны в суд, не имеет права на своё усмотрение, в том числе, истребовать доказательство он может лишь по ходатайству стороны.

И если в гражданском процессе произошла абсолютизация принципа состязательности, в ущерб разумности и справедливости. То по уголовным делам – другой перекос: весь процесс построен так, что еще до начала слушания у судьи закладывается обвинительная парадигма.

Весь прошлый год Верховный суд разрабатывал поправки в законы, ввел десятки пилотных проектов, разъяснял преимущества досудебного разрешения споров. В итоге:

- От судов к нотариусам и прокуратуре перешли бесспорные денежные взыскания и санкционирование действий судебных исполнителей. По данным на май 2019 года нагрузка по гражданским делам снизилась в среднем в 2-3 раза, в зависимости от специализации суда и нерассмотренных остатков.

- Оптимизировано упрощенное производство, путем передачи части требований из письменного в приказное.

- В ГПК введена глава - "е-судопроизводство". В электронный формат дела переходят дела приказного и письменного производства. Это исключит дублирование дел на бумаге, как происходит сейчас.

- Был закреплен статус помощника судьи.

Помимо этого, сейчас в мажилисе находится законопроект, который предусматривает:

Передачу госорганам, из подсудности административных судов, свыше 70 составов адмправонарушений;

Передачу функции по назначению временного администратора и управляющего при реабилитации и банкротстве от суда к уполномоченному органу;

Сокращение числа ограничений выезда должников за пределы РК за счет увеличения пороговой суммы задолженности с 20 до 40 МРП;

Расширение возможности для судьи-примирителя (по опыту Сингапура, судье будет предоставлено больше времени и возможностей для примирения сторон. Доказательства и доводы сторон, ставшие известными в ходе медиации, будут использоваться в судебном процессе только с согласия предоставившей их стороны, - от авт.);

Упрощение порядка принятия процессуальных решений (к примеру, только о назначении дела сейчас выносится более 300 тысяч формальных определений в год);

Уровнение аудио-видеозаписи с процесса с протоколом заседания;

- Расширение возможности для судейского усмотрения и повышение роли судьи в состязательном процессе.

- Не секрет, люди часто обвиняют судей в формализме. Непредвзятость часто граничит с бездушием. Сейчас судья, соблюдающий букву закона, не вправе подсказать стороне, как правильно сформулировать требование, какими доказательствами подтвердить свою позицию. В результате решение нередко выносится не в пользу того, кто по-настоящему прав, а в пользу тех, у кого сильнее казуистика или весомее адвокат, - поясняют в суде.

В Верховном суда полагают, что судья должен руководствоваться духом закона и иметь возможность полностью разобраться в деле, выяснить не только позиции, но и истинные мотивы сторон. Ведь, только при таком подходе суд может полноценно обеспечить защиту прав и законных интересов.

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