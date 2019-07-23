Южная Корея открыла предупредительный огонь по военному российскому самолету

Инцидент произошел над островом Токто, который оспаривает Япония, называющая его Такэсима.

Истребители Южной Кореи сделали сотни предупредительных выстрелов по военному самолету РФ, залетевшему в ее воздушное пространство, сообщает fomag.ru со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство.

Министерство сообщило, что российские военные самолеты впервые нарушают зону опознавания ПВО Южной Кореи. Глава Совета национальной безопасности Южной Кореи направил протест своему российскому коллеге Николаю Патрушеву.

- Мы рассматриваем эту ситуацию как очень серьезную и, в случае ее повторения, предпримем еще более решительные действия, - сообщила президентская администрация со ссылкой на заявление Чон Ый Ена.

"Летающий радар" А-50 был одним из трех российский самолетов, нарушивших воздушное пространство Южной Кореи, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. Для его перехвата в воздух были подняты истребители F-15 и F-16, которые выпустили около 360 снарядов. Инцидент произошел над островом Токто, который оспаривает Япония, называющая его Такэсима.

- Южнокорейские военные предприняли тактические действия, включая отстрел тепловых ловушек и предупредительный огонь, - говорится в сообщении.

Чиновник оборонного ведомства сказал, что российский самолет не предпринимал каких-либо ответных угрожающих действий.

Российский самолет покинул воздушное пространство Южной Кореи, но снова залетел в него примерно через 20 минут, вынудив южнокорейские самолеты вновь открыть предупредительный огонь.

Оборонное ведомство Южной Кореи также сообщило, что воздушное пространство было нарушено и двумя военными самолетами Китая.

Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС не нарушали воздушного пространства Южной Кореи.

- По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 километров от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи, - цитирует Интерфакс заявление российского Минобороны.

Минобороны РФ также сообщило, что Россия не признает "зону опознавания ПВО" Южной Кореи, в нарушении которой Сеул обвинил российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!