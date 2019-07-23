В Алматы работают мобильные приемные комиссии в колледжи

Во всех организациях технического и профессионального образования проводится профориентационная работа с целью привлечения молодежи для получения специальностей различного профиля.

В Алматы в местах большего скопления молодежи колледжами оформлены и размещены информационные стенды, содержащие основные сведения о колледжах, специальностях и об основных социальных партнерах, передает Zakon.kz.

Во всех организациях технического и профессионального образования проводится профориентационная работа с целью привлечения молодежи для получения специальностей различного профиля.

- C 2017 года реализуется проект "Бесплатное техническое и профессиональное образование для всех". В рамках данного проекта реализуется программа "Енбек", с целью развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 года. Ежегодно принимается порядка 2500 студентов. В этом году тоже 2500 человек, - рассказал руководитель отдела технического и профессионального образования Управления образования города Алматы Асет Муханбетов.

На сегодняшний день по этой программе работают 26 колледжей Алматы: 20 из них государственные и 6 – частные.

Выпускники 9-х и 11-х классов могут поступить в колледжи без вступительных экзаменов.

- Программа направлена на поддержку людей из социально уязвимых слоев населения, безработную молодежь, на выпускников 9, 11 классов, которые никуда не поступили. Они все могут поступать в колледжи, - отметил Асет Муханбетов.

Набор в колледжи ведется с 20 июня по 25 августа включительно. Студенты, обучающиеся по этой программе, получают стипендию вне зависимости от успеваемости.

- Сейчас стипендия составляет 16759 тенге, с этого учебного года планируется увеличение стипендии на 30% по рабочим квалификациям. Итого, будет порядка 21 тысячи тенге. Плюс этой программы еще и в том, что студенты ежедневно обеспечиваются одноразовым горячим питанием и два раза в год во время каникул делаются компенсационные выплаты на проезд между городами на автобусе или поезде, - подытожил он.

Студенты обучаются следующим профессиям: повар, швея, строитель, парикмахер, сварщик, монтажник – рабочие квалификации, которые в данный момент нужны рынку. Срок обучения зависит от специальности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!