Верховный суд работает над повышением юридической грамотности населения

Судом стали активно использовать "прямые эфиры".

Низкая юридическая грамотность населения – одна из главных причин возникновения судебных споров. Для решения этой задачи Верховный Суд на протяжении года занимается повышением юридических навыков, снижением конфликтности и стимулированием к мирному урегулированию споров через программу "Онтайлы орта", передает Zakon.kz.

Один из продуктов этой программы "Конструктор договоров" - сервис, созданный с НПП "Атамекен". На нем доступны шаблоны договоров с учетом возможных рисков неисполнения. Конструктор - хорошее подспорье для тех, кто ведет бизнес, не имея юридической службы.

Перед запуском, Верховный суд и "Атамекен" провели анализ судебных решений, в том числе по спорам предпринимателей (в сфере государственных закупок, по земельным спорам, в сфере реабилитации и банкротства и др.). Оказалось, что частыми причинами возникновения споров являются:

- наличие пробелов в законодательстве;

- непонятное изложение правовых норм;

- неправомерные действия уполномоченных органов;

- отсутствие должного контроля уполномоченных органов, особенно в сфере земельных отношений;

- неоднозначное толкование правовых норм.

- Мы обратили внимание, что у нас по качеству составления договоров есть серьезные проблемы. Часто в суде дела по договорным обязательствам появляются лишь по причине, что изначально договор бы составлен не качественно. Поэтому мы с НПП "Атамекен" предложили внедрить рискоориентированные договоры. Мы хотим помочь людям так написать договор, чтобы они не в суд шли, а решали споры между собой. Или чтобы конфликтов не возникало, - рассказывал ранее куратор программы "Оңтайлы орта", заведующий отделом анализа и планирования Нурхан Мерманкулов.

Уникальный сервис был запущен 1 октября 2018 года. На нем доступно 100 шаблонов наиболее популярных документов (договоры купли-продажи, поставки, аренды, перевозки, трудовые договоры, доверенности, учредительные документы ТОО, жалобы и т.д.). Также здесь уже учтены возможные риски, продуманы механизмы правовой защиты, минимизированы потенциальные убытки.

- Любой пользователь сможет зайти в конструктор договоров, найти нужный договор, вставить в него свои данные, задать необходимые параметры и получить юридически грамотный документ, - комментировал ранее сотрудник суда.

Другой важный проект ВС – Коммуникационная стратегия судебной системы до 2020 года. В рамках нее высший судебный орган старается объяснить обществу суть и необходимость происходящих перемен и держать обратную связь как с населением, так и внутри системы. В течении года Председатель ВС написал десятки писем, большинство опубликованы в СМИ, происходит общение в соцсетях (было открыто несколько сообществ, в которых около 33 тысяч подписчиков, порядка 200 аккаунтов судей и судебных работников). Судом стали активно использовать "прямые эфиры" при обсуждении важнейших вопросов на пленарных заседаниях. Самые первые эфиры набирали более 150 тысяч просмотров.

Примечательно, что интерес к судебной системе оказался значительно выше, чем к другим официальным трансляциям.

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