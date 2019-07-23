315 жителей эвакуировали из двух сел Кыргызстана

Эвакуированные граждане находятся в Баткене, большинство из них размещены во временных лагерях.

Из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе эвакуированы жители приграничных сел Ак-Сай и Капчыгай, сообщил глава Ак-Сайского айыл окмоту Саатбек Анаров, сообщает Sputnik.kg.

По информации Национального общества Красного Полумесяца, 315 человек доставили в Баткен: 55 отправились к родственникам, а 260 размещены во временных лагерях, организованных в школах и лицеях. Большинство эвакуированных — дети и женщины.

- Красный Полумесяц по предложению МЧС предоставил пять палаток для временно перемещенных лиц, а также воду, продукты питания и одежду для госпитализированных, — сообщили в НОКП.

На место конфликта вылетели вице-премьер Жениш Разаков и глава Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев.

22 июля вечером на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт с применением оружия. По информации Госпогранслужбы, жители села Ворух (РТ) хотели установить флагшток на въезде в населенный пункт, а жители села Ак-Сай (КР) выступили против. В ходе словесной перепалки одна из сторон применила оружие. Как рассказали в ГПС, это могли быть гражданские лица, потому что стреляли из охотничьего ружья. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших, затем их число возросло до 14.

Позже в ведомстве заявили, что обстановка на кыргызско-таджикской границе сложная, но находится под контролем.

23 июля утром, по информации ГПС, ситуация стабилизировалась.

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