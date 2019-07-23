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В трех областях Казахстана будет штормить

Так, в Мангыстауской области днем 24-25 июля местами сохраняется очень сильная жара 43 градуса.

Фото : twitter.com23 июля 2019, 15:13

Штормовое предупреждение объявлено 24-25 июля в трех областях республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в Костанайской области утром и днем 24 июля ожидается местами гроза. Днем ветер северо-западный, северный местами 18 м/с.

В Мангыстауской области днем 24-25 июля местами сохраняется очень сильная жара 43 градуса. Вероятность шторма 95-100 %.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Семее ожидается гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.


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