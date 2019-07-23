Мамин: США остаются одним из ключевых партнеров и инвесторов Казахстана

По итогам 2018 года торговый оборот между РК и США вырос на 37,3%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с Послом США в Казахстане Уильямом Мозером, сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной сфере, нефтяной отрасли, агропромышленном секторе.

- Соединенные Штаты остаются одним из ключевых партнеров и инвесторов Казахстана, — сказал премьер-министр РК и отметил важность реализации договоренностей, достигнутых Первым Президентом Н.А. Назарбаевым и Президентом Д. Трампом в январе 2018 года в Вашингтоне, а также расширения горизонтов взаимовыгодного взаимодействия.

По итогам 2018 года торговый оборот между РК и США вырос на 37,3% до $ 2,2 млрд. Приток американских инвестиций в казахстанскую экономику увеличился на 44,7% и установил новый абсолютный рекорд, достигнув $5,3 млрд.

- Для привлечения инвестиций и реализации стратегических инвестиционных проектов уделяется особое внимание созданию наиболее благоприятных условий для инвесторов. Новые подходы создадут более комфортные условия для американских партнеров, — сказал Мамин.

Для эффективного решения вопросов по реализации инвестиционных проектов в перспективных экспортно-ориентированных отраслях создан Координационный совет по прямым иностранным инвестициям и Фонд прямых иностранных инвестиций.

Премьер-министр РК отметил перспективность реализации проектов крупными американскими компаниями в агропромышленном секторе, подчеркнув большой потенциал и возможности организации на территории Казахстана производства с локализацией, выхода на рынки региона.

В свою очередь, Мозер высоко оценил подходы по улучшению инвестиционного климата и отметил готовность американской стороны продолжать сотрудничество в существующем формате.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!