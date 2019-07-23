В Алматы пожарные на руках вынесли 91-летнего мужчину
Всего в ходе тушения пожара эвакуировано 15 человек, из них 6 детей.
Фото : Пресс-служба ДЧС г.Алматы23 июля 2019, 15:26
В Алматы произошел пожар в одной из многоэтажек на улице Байтурсынова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.
- 23 июля в 14:15 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении кровли 4-х этажного жилого дома по адресу: Алмалинский район, ул. Байтурсынова, 14. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 4 минуты, в 14:19 часов. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, в результате отрезанными от выхода оказались жильцы четвертого этажа. Спасательные работы по эвакуации людей из квартир верхних этажей и тушение пожара велись одновременно. Из квартиры номер 30 пожарные на руках вынесли 91 летнего мужчину, он не мог самостоятельно эвакуироваться, - говорится в сообщении.
Как выяснилось, произошло горение деревянной обрешетки на кровле.
Всего в ходе тушения пожара эвакуировано 15 человек, из них 6 детей. Пожар локализован в 14:31 часов и ликвидирован в 14:46 часов.
Площадь пожара составила 10 кв.м.
Жертв и пострадавших нет.
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